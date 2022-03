Roma, 4 mar. (LaPresse) – “La flagrante violazione da parte della Russia dei principi di pace e sicurezza internazionale e del diritto internazionale non è rimasta senza risposta. Abbiamo imposto dure sanzioni economiche e finanziarie in più round. In risposta all’aggressione russa facilitata dal regime di Lukashenko in Bielorussia, continueremo a imporre severe sanzioni”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 pubblicata al termine della riunione di oggi.

