Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Se ci dovesse essere un’esplosione nucleare vicino a noi – in un raggio di 100 km – la prima cosa da fare non è andare in farmacia, ma chiudersi in casa”. Lo dice a LaPresse l’endocrinologa Rossella Elisei, presidente eletto e coordinatrice della Commissione scientifica dell’Associazione Italiana della Tiroide (Ait).

