Roma, 4 mar. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il premier britannico Boris Johnson in cui ha affermato che la Turchia sta lavorando per “l’immediata cessazione dell’attacco russo all’Ucraina e per un’urgente dichiarazione di cessate il fuoco”. Lo ha reso noto la presidenza turca.

