Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Ci potrebbero essere dei problemi e delle conseguenze nel caso in cui la centrale venisse colpita da un missile o da qualcosa di pericoloso. Ma si tratterebbe a mio avviso solo di problemi locali, non potrebbero arrivare a livelli catastrofici come Chernobyl”. Lo ha detto a LaPresse l’ing. Alessandro Dodaro, direttore del dipartimento di fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare di Enea, spiegando come l’incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina abbia coinvolto solo un “edificio ausiliario che non può portare alcun tipo di danno”.

