Bruxelles, 4 mar. (LaPresse) – “L’Unione europea, dal mio punto di vista e dal punto di vista del governo italiano, rappresenta la più importante delle istituzioni di pace e dobbiamo continuare a renderla unita, come stiamo dimostrando in questo momento, come abbiamo dimostrato ieri sulla direttiva rifugiati. Dobbiamo continuare ad implementare azioni comuni perché i russi, in particolare Putin, avevano scommesso sul dividere i paese dell’Ue”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a margine della ministeriale Esteri alla Nato a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata