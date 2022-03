Bruxelles, 4 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo continuare ad implementare azioni comuni perché i russi, in particolare Putin, avevano scommesso sul divedere i paesi dell’Unione europea e non ci sono riusciti e non riuscendoci in questo momento il loro nervosismo è evidente per un conflitto che credevano di concludere in due giorni e che invece grazie al presidente Zelensky, al governo ucraino, all’esercito ucraino, al popolo ucraino, non sta accadendo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a margine della ministeriale Esteri alla Nato a Bruxelles.

