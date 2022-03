Bruxelles, 4 mar. (LaPresse) – “Guardi in queste ore il lavoro che abbiamo fatto è continuare con le azioni che abbiamo portato avanti, abbaimmo coordinato con i nostri alleati Nato negli ultimi giorni. L’Italia ha dato anche un sostegno militare al governo ucraino ma l’obiettivo è far arretrare i russi e poi portare al tavolo Putin e garantire la pace. Chi dice che l’Italia è in guerra, dice il falso. L’Italia non è in guerra, l’Italia sta lavorando per la pace ed è chiare che la strategia per arrivare alla diplomazia è far resostere l’Ucraina dall’invasione della Russia”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a margine della ministeriale Esteri alla Nato a Bruxelles.

