Bruxelles, 4 mar. (LaPresse) – “Come Nato siamo d’accordo a lavorare per la pace. Si andrà verso un no alla ‘no fly zone’ perché coinvolgerebbe direttamente la Nto nel conflitto, questlo scatenerebbe un conflitto almeno a livello continentale, che avrebbe degli effetti devastanti su tutta l’Europa. E questo noi non lo vogliamo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a margine ella ministeriale Esteri alla Nato a Bruxelles.

