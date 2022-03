Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Il Paese è allertato sotto tutti i punti di vista. Noi oggi ci occupiamo di accoglienza profughi, ma è evidente che il Paese è attrezzato anche ad altri livelli. Sia il Viminale, sia la protezione Civile, sia i governi territoriali hanno ruoli in tutti gli scenari che dovessero presentarsi. Per la radioattività l’Italia è in stretto contatto, tramite l’ispettorato per la sicurezza nucleare, con gli organismi internazionali. L’Italia ha un sistema di monitoraggio rilevante. Noi facciamo scenari quotidianamente. Il piano radiologico nazionale vige dal 2010, la revisione è in fase di definizione. Il piano esiste ma speriamo non debba mai essere attuato”. Così il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di una conferenza stampa sulla gestione della crisi in Ucraina.

