Milano, 4 mar. (LaPresse) – Le sanzioni imposte dall’Occidente contro la Federazione russa e i suoi cittadini non hanno possibilità di successo se il loro obiettivo è far cambiare posizione e abbandonare il piano russo. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov esortando i cittadini russi citato Da Ria Novosti. “Purtroppo è stata presa una decisione del genere, ma se le sanzioni hanno lo scopo di indurre i destinatari a cambiare posizione, a rifiutarsi di sostenere il nostro presidente, allora queste sanzioni non hanno alcuna possibilità di essere ascoltate”, ha affermato Peskov.

