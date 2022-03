Milano, 4 mar. (LaPresse) – Il Cremlino è convinto che i colloqui tra le delegazioni della Federazione Russa e dell’Ucraina debbano essere condotti nel silenzio e non essere oggetto di divulgazione pubblica. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov esortando i cittadini russi citato Da Ria Novosti. “Lo ripetiamo ancora una volta, siamo convinti che tali negoziati in una situazione del genere dovrebbero, ovviamente, essere condotti in silenzio e non essere oggetto di divulgazione pubblica”, ha sottolineato Peskov.

