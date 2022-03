Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Con il premier Draghi abbiamo avuto uno scambio su vari argomenti, ma in primo piano c’è la tragedia umanitaria di una popolazione sradicata dalla propria terre. L’Europa deve organizzarsi e tutti, anche l’Italia, devono fare la loro parte per offrire accoglienza e solidarietà. L’Europa deve allargare le braccia per l’accoglienza”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nella sede del movimento a Roma.

