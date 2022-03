Roma, 4 mar. (LaPresse) – La Cina è “molto preoccupata” per la sicurezze degli impianti nucleari in Ucraina e chiede alle parti interessate nel conflitto di “prevenire un’ulteriore escalation della situazione”. Lo ha detto in merito all’incendio della centrale nucleare di Zaporizhzhia il portavoce del ministero degli Esteri cinese citato dal Global Times.

