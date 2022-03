Torino, 4 mar. (LaPresse) – Pavel Sivakov, ciclista del team Ineos Grenadiers, ha ottenuto il via libera dall’Uci, l’unione ciclistica internazionale, per il passaggio dalla nazionalità russa a quella francese, con cui gareggerà da oggi. E’ stato il team stesso ad annunciarlo in una nota. “Sono nato in Italia e mi sono trasferito in Francia quando avevo un anno, la Francia è il luogo in cui sono cresciuto, sono stato educato e in cui mi sono innamorato della bicicletta, che mi ha spinto a diventare un corridore. Mi sento come a casa – ha raccontato Sivakov – Volevo diventare cittadino francese già da tempo, e avevo presentato richiesta all’Uci, ma visto quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento ho voluto accelerare”. “Come ho già detto in precedenza, sono del tutto contrario a questa guerra, tutti i miei pensieri sono rivolti al popolo ucraino – ha aggiunto il corridore 24enne – Come la maggior parte delle persone in questo momento spero nella pace e in una rapida fine delle sofferenze in Ucraina”.

