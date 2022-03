Bruxelles, 4 mar. (LaPresse) – “Ogni principio ora è sotto attacco dall’aggressione contro l’Ucraina, commessa dal presidente Putin e dalla Russia. Se viene consentito che tali principi possano essere violati impunemente, stiamo aprendo un vaso di Pandora in ogni angolo del mondo, perché ciò accada ancora e ancora e ancora. E la pace e la sicurezza, con tutte le carenze che abbiamo conosciuto negli ultimi 80 anni, ma nondimeno, la pace e la sicurezza che siamo stati in grado di stabilire, se ne andranno”. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

