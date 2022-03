Washington (Usa), 4 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente finlandese Sauli Niinisto. “Siamo d’accordo che” quello della Russia “non è solo un attacco all’Ucraina, è un attacco alla sicurezza dell’Europa”, ha dichiarato Biden all’inizio dell’incontro. Il leader finlandese ha ringraziato gli Stati Uniti per “aver guidato in tempi molto difficili”, aggiungendo: “Faremo del nostro meglio” per aiutare l’Ucraina. Biden ha ringraziato: “La Finlandia è un partner fondamentale per gli Stati Uniti, un forte partner per la difesa, un partner per la Nato”.

