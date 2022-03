Capurso (Bari), 4 mar. (LaPresse) – “Sono in Italia e non mi sembra vero. Presto sarò a casa, sono incredulo e molto contento. Ringrazio infinitamente l’osservatorio anti molestie”. Così il ballerino pugliese Giordano Signorile, 19 anni, originario di Capurso (Bari), in un breve video pubblicato su Facebook, questa mattina ha fatto sapere di essere arrivato in Italia. Era rimasto bloccato a Kiev, dove frequentava l’accademia di danza, ed è stato liberato nella tarda mattinata mercoledì grazie a un’operazione condotta dall’intelligence assieme all’unità di crisi della Farnesina.

