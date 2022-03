Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Faccio un appello ai miei fratelli e sorelle che vengono in Italia ad aderire alla campagna vaccinale qualora non fossero ancora vaccinati. E’ per assicurare la sicurezza loro e del popolo italiano che li ospita”. Lo dice a LaPresse, Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini. “In Ucraina come in Italia – spiega ancora – c’è una parte di popolazione che non ha voluto vaccinarsi ma molti hanno avuto il covid”. Secondo Horodetskyy la colpa è “della chiesa ortodossa russa che ha fatto di tutto per ostacolare la vacccinazione” mentre la chiesa greco-cattolica “ha offerto la sua basilica per effettuare i vaccini” e pure la chiesa ortodossa ucraina si è espressa a favore.

