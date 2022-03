Washington (Usa), 4 mar. (LaPresse) – Anche la Cnn ha deciso di sospendere temporaneamente la sua attività in Russia dopo che Putin ha firmato una legge che impone pene detentive fino a 15 anni per le persone accusate di aver diffuso “notizie false” sulla guerra in Ucraina. Un portavoce della Cnn ha affermato che verranno interrotte le trasmissioni in Russia “mentre continuiamo a valutare la situazione e i nostri prossimi passi avanti”.

