Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Non vogliamo che ci sia una contaminazione nucleare, siamo interessati a mantenere la sicurezza nucleare in Ucraina, visto che siamo vicini all’Ucraina”. Lo ha detto l’ambasciatore russo all’Onu Vasily Nebenzya, parlando dell’attacco alla centrale di Zaporizhzhia. “Il pericolo per i civili non viene dai russi, viene dagli ucraini che li usano come scudi umani”, ha aggiunto l’ambasciatore.

