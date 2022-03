Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Chiediamo l’introduzione di un embargo sul carbone russo, e nel corso dei prossimi mesi anche su petrolio e gas”. Lo afferma in una nota l’ambasciata della Polonia in Italia. “Oggi, attraverso la vendita di queste materie prime, Putin è in grado di finanziare la macchina da guerra. La Polonia ritiene che le sanzioni contro la Russia dovrebbero essere ampie, mirate e molto severe, altrimenti la politica imperialista di Putin non sarà fermata”, ha sottolineato l’ambasciata. La Polonia “sostiene il percorso rapido dell’adesione dell’Ucraina all’Ue” e “rimarca con forza la necessità di estendere quanto prima il blocco SWIFT a tutte le banche della Russia e della Bielorussia”, ha proseguito l’ambasciata, “chiediamo inoltre che tutti i soggetti russi attraverso i quali la Russia finanzia la guerra siano effettivamente e pienamente sanzionati”.

