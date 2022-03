Roma, 4 mar. (LaPresse) – L’Ambasciata della Polonia in Italia richiama l’attenzione sulla “comparsa negli ultimi giorni nello spazio pubblico di false informazioni sul presunto rifiuto da parte delle autorità polacche di far entrare in Polonia i cittadini di alcuni paesi”. “Tutte le persone in fuga dall’Ucraina a causa dell’aggressione russa possono entrare in Polonia. Offriamo rifugio a ogni persona la cui vita è in pericolo, indipendentemente dalla nazionalità”, afferma l’ambasciata in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata