Milano, 4 mar. (LaPresse) – A seguito dell’attacco russo alla centrale nucleare ucraina Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza alle 1.30 ora di New York, le 17.30 in Italia. Lo riferisce Cnn citando tre fonti diplomatiche delle Nazioni Unite. Sarà un incontro aperto con interventi anche da parte di un funzionario dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e di un funzionario delle Nazioni Unite. Il primo ministro britannico Boris Johnson e la ministra degli Esteri del Regno Unito Lizza Truss avevano chiesto una riunione di emergenza dopo l’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata