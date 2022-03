Roma, 4 mar. (LaPresse) – Non c’è stata una fuoriuscita di radiazioni e nessun reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia è “stato colpito” e non sono compromessi”, così come i sistemi di sicurezza. Lo afferma il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi in conferenza stampa dopo il bombardamento da parte della Russia all’impianto ucraino e l’incendio alla centrale.

