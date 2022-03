Bologna, 4 mar. (LaPresse) – “Gli effetti della strage sulle vittime si vedono ancora oggi. Il lutto non verrà mai elaborato, non è superabile”. A dirlo, nell’udienza odierna del processo alla strage di Bologna, è la legale di parte civile, Lisa Baravelli che nel suo intervento parla degli effetti a lungo termine delle vittime dell’attentato del 2 agosto. Riporta il caso di una donna, sua assistita, citata nella sua memoria difensiva, che all’epoca del fatto aveva 11 anni e, ancora oggi, a distanza di quasi 42 anni, “emette un urlo, ogni 5-10 minuti, di tonalità anche molto forte” a causa di quanto vissuto nell’80. La sua arringa è stata seguita da quella di un’altra legale di parte civile, Alessia Merluzzi, che inizia dicendo come “il silenzio e il diniego abbiano impedito la guarigione dal trauma” alle vittime e ai loro parenti, ma poi prosegue delineando le attività di indagine svolte dal magistrato Mauro Amato, ucciso il 23 giugno 1980 da Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini, e le connessioni tra i gruppi della destra eversiva dell’epoca e i servizi segreti italiani.

