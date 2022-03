Milano, 4 mar. (LaPresse) – Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, è arrivato a Teheran nella speranza di rilanciare un accordo tra Iran e potenze mondiali, con la Gran Bretagna che afferma che un accordo è “vicino”. La visita di Grossi, che incontrerà sabato i funzionari iraniani, arriva parallelamente ai negoziati nella capitale austriaca per salvare l’accordo. Grossi “è stato ricevuto all’arrivo a Teheran da Behrouz Kamalvandi, portavoce dell’Organizzazione per l’energia atomica” dell’Iran, ha affermato l’ente iraniano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata