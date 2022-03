Prato, 4 mar. (LaPresse) – I vigili del fuoco del distaccamento dì Montemurlo (Prato) insieme ad una squadra della centrale sono intervenuti questo pomeriggio, poco prima delle 16, per un incidente sul lavoro in via di Vittorio a Montemurlo. L’intervento si è reso necessario in quanto un operaio era rimasto incastrato con un braccio in un macchinario. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato ai sanitari della Misericordia dì Montemurlo e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dì Prato.

