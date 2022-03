Livorno, 4 mar. (LaPresse) – Incidente stamani attorno alle 6 a Livorno, dove un operatore marittimo della nave da crociera Viking è caduto, per cause ancora da accertare, in mare. I soccorritori sono riusciti a recuperarlo dall’acqua dopo circa 15 minuti. L’uomo, straniero, presentava sintomi di annegamento e di assideramento. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale.

