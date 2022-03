Roma, 4 mar. (LaPresse) – “In uno dei giorni più drammatici della storia recente e con due stati di emergenza aperti siete riusciti a mettere una patrimoniale. A rimanere senza parole sono gli italiani”. Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rispondendo al segretario del Pd Enrico Letta che aveva scritto: “Il centrodestra ha appena tentato di far cadere il governo Draghi sul riordino del catasto. Non vi è riuscito per un soffio. Abbiamo tenuto. Sembra una fake news, in uno dei giorni più drammatici della nostra storia recente. Purtroppo è una notizia vera. Sono senza parole”.

