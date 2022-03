Milano, 4 mar. (LaPresse) – “La volontà di ottenere una maggioranza più ampia” in commissione Finanze alla Camera “c’è stata, ma le proposte di mediazione eliminavano l’aggiornamento dei dati al loro valore vero. Il Governo aveva posto l’approvazione di questa norma come essenziale per il proseguimento dell’attività. È stata sicuramente messa a rischio la soppravvivenza del Governo votando per un emendamento soppressivo di una norma” voluta dall’esecutivo, “ma adesso possiamo provare a trovare degli elementi di convergenza”. Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, a ‘Zapping’ su Rai Radio 1, dopo il voto di ieri sulla revisione del catasto.

