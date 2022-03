Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Non c’è assolutamente l’intenzione di aumentare la tassazione sulla casa. Il Governo, se avesse questa intenzione e non ce l’ha, non avrebbe bisogno di” rivedere il catasto per fatrlo. Questa è tutta un’altra cosa. Nessuno sta mettendo in dubbio la casa, il bene più caro agli italiani. Si vuole avere una fotografia aggiornata per capire che cosa sta succedendo adesso. Penso che potrebbe essere utile avere dei dati aggiornati, non vuol dire aumentare le imposte”. Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, a ‘Zapping’ su Rai Radio 1, dopo il voto di ieri in commissione Finanze alla Camera sulla revisione del catasto.

