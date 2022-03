Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Bene Conte, la Lega non è più sola in questa battaglia: via subito l’obbligo di ‘super green pass’ sui luoghi di lavoro”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata