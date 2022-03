Roma, 4 mar. (LaPresse) – Prosegue il calo dell’incidenza dei casi di positività al covid registrati in Italia. E’ quanto si legge nel report settimanale dell’Iss. Il dato degli ultimi sette giorni è di 433 casi ogni 100mila abitanti rispetto al 552 della rilevazione precedente. Lieve rialzo dell’indice Rt che passa a 0,73 da 0,75 (range 0,67 – 0,96) mantenendosi comunque sempre ben sotto il valore di 1. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. In questo caso l’Rt è 0,77 mentre il valore dell’ultimo rilevamento era 0,76.

