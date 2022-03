Roma, 4 mar. (LaPresse) – Il leader M5S Giuseppe Conte apre alla revisione delle misure legate al green pass. In particolare, chiede al Governo di togliere l’obbligo per gli ultracinquantenni di esibirlo sui luoghi di lavoro: l’idea dell’ex premier – come apprende LaPresse da fonti a lui vicine – è che quest’obbligo debba cessare il 31 marzo prossimo, in concomitanza con la fine dello stato di emergenza.

