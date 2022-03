New York (Usa), 4 mar. (LaPresse/AP) – Il sindaco di Nyc aveva annunciato lo scorso fine settimana che avrebbe allentato le restrizioni se la tendenza al ribasso di infenzioni e ricoveri fosse continuata. Adams ha poi sottolineato che le restrizioni potrebbero essere reintegrate nel caso in cui dovesse emergere una nuova variante pericolosa. “Se vediamo un aumento dei casi o ricoveri in ospedale, torneremo” a imporre le restrizioni, ha detto Adams.

