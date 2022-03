Trento, 4 mar. (LaPresse) – Un anno fa spariva Sara Pedri, la ginecologa forlivese di 31 anni in forza prima all’ospedale di Trento e poi a quello di Cles da cui si era dimessa 24 ore prima di essere inghiottita dal nulla. Nonostante le ricerche settimanali, concentrate soprattutto nel lago di Santa Giustina, della dottoressa nessuna traccia. Le uniche, al momento, sono quelle contenute negli atti giudiziari. La vicenda ha infatti messo sottosopra la sanità trentina: la commissione d’inchiesta istituita dall’azienda sanitaria all’indomani della sparizione ha infatti evidenziato “elementi di criticità oggettiva” nella gestione del reparto di ginecologia e ostetricia da parte del primario, licenziato, e della sua vice, trasferita presso altra struttura ospedaliera. Il primo atto formale su cui hanno voluto vederci chiaro anche gli ispettori del ministero della Salute e i carabinieri del Nas. Una reazione a catena che ha portato la procura a iscrivere nel registro degli indagati l’ex primario e il suo braccio destro per presunti maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione ai danni di 21 medici, infermieri e personale sanitario tra cui proprio Sara Pedri. L’incidente probatorio, con audizione di 9 testimoni individuati tra oltre 100 professionisti ascoltati, è in corso.

