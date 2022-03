Roma, 3 mar. (LaPresse) – E’ stato convocata il 23 marzo alle 15 una nuova riunione del tavolo per la Whirlpool di Napoli. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. La riunione si terrà in modalità mista, presso il Parlamentino del Mise e in videoconferenza.

