Kiev (Ucraina), 3 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a incontrarlo. “Siediti con me per negoziare, ma non a 30 metri” di distanza, ha detto il leader, riferendosi alle recenti foto degli incontri di Putin con Macron e poi con Scholz al lunghissimo tavolo del Cremlino. “Io non mordo. Di cosa hai paura?”, ha detto Zelensky in conferenza stampa. Il presidente ucraino ha poi sottolineanto che era sensato parlare dicendo che “Ogni parola è più importante degli spari”.

