Roma, 3 mar. (LaPresse) – In Russia, il canale televisivo indipendente Dozhd ha annunciato la sospensione dei lavori. Aperto nell’aprile 2010, il canale era stato bloccato dall’authority di regolamentazione russa che lo ha criticato per le notizie diffuse sull’attacco russo all’Ucraina. “Speriamo davvero di tornare in onda e continuare a lavorare”, ha affermato la direttrice del canale Natalia Sindeïeva, secondo quanto riportano i media internazionali.

