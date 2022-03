Milano, 3 mar. (LaPresse) – A proposito della guerra in Ucraina, “certamente, Berlusconi sarebbe la persona più adatta a svolgere un ruolo di mediazione. Ma mediazione significa difesa e costruzione della pace. Quello che sta comunque facendo Berlusconi, tutti stiamo lavorando per la pace. Nessuno vuole la guerra ma per fermarla serve un Occidente unito e coeso”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a ‘Mattino cinque news’ su Canale 5. “Berlusconi – ha sottolineato – è già stato capace nel 2002 di mettere attorno a un tavolo Putin e Bush, cioè Usa e Federazione Russa, non cedendo alla Russia ma facendo sì che Mosca si avvicinasse alla Nato e all’Occidente. Purtroppo, da allora ad oggi non sono stati fatti progressi, anzi la situazione è peggiorata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata