Milano, 3 mar. (LaPresse) – “In giornate come queste televisioni e giornali ci riportano a qualcosa che non avremmo mai lontanamente immaginato in Europa. Così vicino a noi, sentire il rombo di cannoni, case distrutte, persone che piangono, che muoiono”. Così la senatrice a vita Liliana Segre intervenuta a Palazzo Marino a Milano per il decimo convegno Internazionale ‘Mai più genocidi’. “Io ho pensato ai quattro Cavalieri dell’Apocalisse, perché cosa ci manca ancora? La pandemia l’abbiamo avuta: ora la guerra, l’odio e la morte”, ha detto la senatrice Segre.

