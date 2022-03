Milano, 3 mar. (LaPresse) – “Stiamo lavorando per portare persone che hanno bisogno in Italia e per portare al confine con l’Ucraina beni di necessità, perché fa freddo e servono coperte e tutto quello che occorre a donne e bambini in fuga. Quindi, non mi interessa fare passeggiate. Se posso fare qualcosa di utile, significativo e importante, lo faccio e ci stiamo lavorando, con tutti i problemi di una zona che è scenario di guerra”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti davanti all’ambasciata dell’Ucraina a Roma. “Noi – ha aggiunto – stiamo lavorando con le istituzioni per risolvere i problemi e non per crearli. Stiamo lavorando già in queste ore per portare in Italia bimbi e famiglie e per dargli disponibilità degna. Se sarà logisticamente possibile, nelle prossime ore avrete informazioni”.

