Milano, 3 mar. (LaPresse) – Il ministero della Difesa russo ha annunciato che Mosca è “pronta in qualsiasi momento a creare adeguati corridoi umanitari in qualsiasi direzione” per l’evacuazione dei civili, con pause nei combattimenti per consentirla. Lo ha dichiarato il generale Mikhail Mizintsev, del Centro di gestione della difesa nazionale del ministero di Mosca. Lo ha riferito Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata