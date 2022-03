Roma, 3 mar. (LaPresse) – Le truppe russe hanno preso il controllo dell’edificio dell’amministrazione regionale di Kherson, ore dopo che Mosca ha affermato che la città era caduta. “Il personale operativo regionale, che dirigo, continua a lavorare e ad affrontare questioni urgenti per aiutare i residenti”, ha scritto su Facebook il governatore Hennadiy Lahuta, secondo quanto riporta Sky News. “Stiamo aspettando aiuti umanitari”, ha aggiunto, chiedendo ai cittadini di non credere alle notizie false e di non farsi prendere dal panico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata