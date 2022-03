Roma, 3 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio telefonico avuto con l’omologo francese Emmanuel Macron ha detto di essere in disaccordo su diversi punti del discorso pronunciato ieri dal leader dell’Eliseo, rivolto alla nazione. Nel discorso Macron non ha detto “una parola sul sabotaggio degli accordi di Minsk da parte della leadership ucraina per sette anni, così come il fatto che i paesi occidentali e la stessa Francia non abbiano fatto assolutamente nulla per costringere Kiev a rispettarli”, ha detto Putin, secondo quanto riferito dal Cremlino in una nota.

