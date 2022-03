Roma, 3 mar. (LaPresse) – L’Ucraina “chiede agli stranieri di evacuare tramite la città di Leopoli per andare in Polonia, suggeriscono che ci sono dei corridoi umanitari ma poi così non è. Siamo stati noi a fornire dei veicoli ai cittadini stranieri per lasciare l’Ucraina mentre il governo ucraino neonazista lo impedisce”. Lo ha detto una dichiarazione alla stampa il presidente della Russia, Vladimir Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata