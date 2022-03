Roma, 3 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio telefonico con l’omologo francese Emmanuel Macron ha negato che l’esercito russo abbia preso di mira i civili in Ucraina. “Le forze armate russe stanno facendo tutto il possibile per salvare la vita dei civili”, “Le armi ad alta precisione sono usate per distruggere esclusivamente le infrastrutture militari. Le accuse sui presunti attacchi missilistici in corso e bombardamenti di Kiev e di altre città ucraine non corrispondono alla realtà e sono elementi di una campagna di disinformazione anti-russa”, si legge nella nota del Cremlino pubblicata al termine del colloquio tra i due leader.

