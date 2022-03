Roma, 3 mar. (LaPresse) – “Tutte le famiglie i cui membri hanno perso la vita durante questa operazione speciale riceveranno oltre 7 milioni di rubli, oltre ad un indennizzo mensile. Ci saranno anche indennizzi ulteriori da parte del ministero della Difesa, circa cinque milioni di rubli per ogni ferito. E se un militare dovesse riportare ferite per cui non potrà più lavorare quando tornerà dal fronte riceverà un risarcimento mensile, è già stato stabilito da un legge ad hoc. Si stanno comportando da eroi e lo meritano”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una dichiarazione alla stampa.

