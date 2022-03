Roma, 3 mar. (LaPresse) – “Stiamo lottando contro dei neonazisti, ci sono mercenari stranieri” che combattono in Ucraina, “provenienti anche dal medioriente e questi non fanno altro che utilizzare i civili come scudi umani e usano mezzi corazzati militari in quartieri residenziali”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

