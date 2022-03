Roma, 3 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha riferito all’omologo francese Emmanuel Macron le condizioni russe nei negoziati con Kiev, che sono in primo luogo la smilitarizzazione dell’Ucraina e il suo status neutrale affinché dal suo territorio non emergano minacce per la sicurezza russa. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti.

